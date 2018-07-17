Üsküdar’dan beyin yatırımı

Kurulduğu günden bugüne en büyük hedefi dünyaya bilim ihraç eden üniversite statüsünde ilerlemek olan Üsküdar Üniversitesi, bu hedefle nörobilim, mühendislik, sağlık bilimi ve sosyal bilimlerin tümünü multidisipliner olarak bir araya getirerek Türkiye’nin ilk Brain Park (Beyin Parkını) hayata geçirmenin ayrıcalığını yaşıyor. “Gelişen Yenilikçi Nöroteknolojiler yoluyla Beyin Araştırmaları (BRAIN) İnisiyatifi” programının Türkiye temsilcisi olan üniversitede, beyin araştırmaları, beyin haritalanması ve beyin hastalıklarının maliyetinin düşürülmesi gibi birçok çalışma, Ortadoğu’da Üsküdar Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştiriyor.

DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE LİDER

Geçtiğimiz günlerde 4 bin 900 öğrencisini mezun eden üniversitenin rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi’nin tercih yapma gerekliliğini sıralarken, ’’Davranış ve sağlık bilimlerinde aradığın ne varsa Üsküdar’da. Şehrin merkezindeki yerleşkelerimizde öğrencilerimize teknoloji ve sağlıkta aradığı ne varsa eğitim olarak veriyoruz. Güçlü bir akademik kadro ile öğrencilerimizin bilimsel çerçevede küreselleşme yolunda aradığı her şeye yer veriyoruz. Fark oluşturan projelerin merkezi olan Üsküdar’a herkesi bekliyoruz’’ mesajı verdi.