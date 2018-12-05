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Üsküdar'daki arazi, İGDAŞ'ın oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ünalan'da bulunan 29 bin 664 metrekarelik araziyi 550 milyon lira karşılığında şirketi olan İGDAŞ'a sattı

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:44
Üsküdar'daki arazi, İGDAŞ'ın oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Üsküdar'ın en değerlik arazisi olarak belirtilen Ünalan'daki araziyi ihale usulü ile İGDAŞ'a sattı.

Bölgedeki 29 bin 664 metrekare büyüklüğündeki için İBB Encümen Salonu'nda ihale gerçekleştirildi. Önceden duyurusu yapılan ihaleye sadece İGDAŞ katıldı.

Kapalı zarf usulüyle gerçekleşen ihalede, İGDAŞ, 386 milyon liralık bir teklif verdi. Ardından pazarlık yapıldı. Pazarlık sonucunda üzerinde İkmal Müdürlüğü bulunan İGDAŞ, 550 milyon lira vererek arazinin sahibi oldu.

İhale sonucunda gazetecilere bilgi veren İhale Komisyonu Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Rasim Bilgehan, arazinin İGDAŞ tarafından alındığını söyledi.

Hali hazırda 18 bin metrekarelik alanın zaten İGDAŞ tarafından kullanıldığını belirten Bilgehan, "Burası mevcut imar planlarında kısmen, ticaret, konut, özel orta okul, sağlık, meydan, park ve imar yolu olarak geçiyor. İmar planlarında bir değişiklik yapılmadan satıldı. Katılımcı vardı. O da İGDAŞ'tı. Arazi 550 milyon lirayla İGDAŞ'ın oldu. İGDAŞ mevcut kullanımını devam ettirmek için satın aldı." diye konuştu.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:44
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