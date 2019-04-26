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Üsküdar’da yangın paniği

Üsküdar’da sabah saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

26 Nisan 2019 Cuma 07:08
Üsküdar’da yangın paniği

Üsküdar’da sabah saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Yangın, saat 06:00 sıralarında Üsküdar Hakimiyeti Milli Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan pastanenin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:08
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