Üsküdar’da taş yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi

Üsküdar’da bir hafriyat kamyonunun kasasına taş yüklenirken kamyon bir anda yola devrildi. Yoldaki yayalar taşların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kamyon sürücüsü yaralanırken, taşlarla kaplanan yol trafiğe kapandı. Yaralı sürücünün itfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılarak ambulansa konduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Tunusbağı Caddesi üzerinde, kasasında taş yüklü hafriyat kamyonu bir anda yola devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasadaki taşlar yola saçıldı. O esnada yolda bulunan vatandaşlar taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen kamyonun sürücüsü İbrahim Uzun kaza sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, trafiğe kapanan yolda şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.

Taşların altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş, “Damper tam benim geçiş yoluma düştü. Önce damper düştü. Düştüğünü görünce ben durdum, ondan sonra kamyon devrildi. Saniye olarak kurtardım, başka bir şey yok” dedi.

Olaya tanık olan başka bir vatandaş ise, “Arabanın bir tekeri aşağıda bir tekeri yukarıda. Kepçe de taşları bırakınca bir anda yan yatıyor, devriliyor. Bir abla vardı burada, o zaten şoka girdi. Kıl payı kurtuldu yani. Allah’tan, çok şükür bu şekilde atlattık” dedi.

Öte yandan yaralanan kamyon sürücüsünün devrilen kamyondan çıkarılarak ambulansa konduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkarıyor. Ardından yaralı sürücü ambulansa kaldırılıyor.