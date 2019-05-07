Üsküdar’da şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

Üsküdar Belediyesinin düzenlediği iftar yemeğinde şehit ve gazi aileleri bir araya geldi. Başkan Hilmi Türkmen iftarını Üsküdarlılarla birlikte açtı.

Üsküdar Belediyesi tarafından şehit ve gazi aileleri ve yakınları için iftar yemeği düzenledi. Mehmet Çakır Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeği programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve birçok şehit ve gazi ailesi ile yakınları katılarak bir araya geldi. Yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı programda iftar öncesi Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha sonra akşam ezanının okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.

Yapılan iftarın ardından konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İnşallah Ramazanı sağlık sıhhat içerisinde tamamlamayı, Ramazana layık ibadetlerle, hayır hasenatlar ile değerlendirmeyi, sağlık içerisinde bayrama kavuşmayı Cenab-ıAllah cümlemize nasip etsin. Bu güzel şehrimizin sakinleri olarak, bu güzel şehrimizde şehit olmuş aziz şehitlerimizin yakınları olarak, gazilerimiz olarak huzur içerisinde, sükut içerisinde yarınlara daha emin, daha güvenilir bir ortamda devam ediyorsak elbette bu Allah’ın bir lütfu sonrasında da aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin vefakarlığı sayesinde olmuştur” dedi.