DSP'nin skandal adayı Güven Hokna Üsküdar'da sandığa gömüldü Skandal sözleriyle gündeme gelen Demokratik Sol Parti'nün Üsküdar Belediye Başkan adayı oyuncu Güven Hokna'nın aldığı oy oranı belli oldu.

Skandal sözleriyle gündeme gelen Demokratik Sol Parti'nün Üsküdar adayı oyuncu Güven Hokna'nın aldığı oy oranı belli oldu. DSP tarafından Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen Güven Hokna, aldığı oy oranıyla hüsrana uğradı. Oyların yüzde 1.01'ini alan Hokna, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi adaylarının gerisinde kaldı. Skandal sözler DSP Üsküdar Belediye Başkan adayı Güven Hokna, yerel seçimler için skandal vaatlerde bulunmuş, seçilmesi halinde ilçede bulunan Nevmekan isimli kafe menüsüne alkol ekleyeceğini açıklayarak kafede başörtülü hanımların çokluğundan rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.