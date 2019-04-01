DSP'nin skandal adayı Güven Hokna Üsküdar'da sandığa gömüldü
Skandal sözleriyle gündeme gelen Demokratik Sol Parti'nün Üsküdar Belediye Başkan adayı oyuncu Güven Hokna'nın aldığı oy oranı belli oldu.01 Nisan 2019 Pazartesi 07:59
Skandal sözleriyle gündeme gelen Demokratik Sol Parti'nün Üsküdar adayı oyuncu Güven Hokna'nın aldığı oy oranı belli oldu.
DSP tarafından Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen Güven Hokna, aldığı oy oranıyla hüsrana uğradı.
Oyların yüzde 1.01'ini alan Hokna, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi adaylarının gerisinde kaldı.
Skandal sözler
DSP Üsküdar Belediye Başkan adayı Güven Hokna, yerel seçimler için skandal vaatlerde bulunmuş, seçilmesi halinde ilçede bulunan Nevmekan isimli kafe menüsüne alkol ekleyeceğini açıklayarak kafede başörtülü hanımların çokluğundan rahatsız olduğunu dile getirmişti.
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