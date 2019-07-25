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Üsküdar’da riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi

Üsküdar’da Çamlıca Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli binalar topluca yıkıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:44
Üsküdar’da riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi

Üsküdar’da Çamlıca Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli binalar topluca yıkıldı. Yıkılan binalar havadan da görüntülendi.


Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar’a yeni bir kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında hızla ilerliyor. Bu kapsamda Üsküdar Çamlıca Camii eteklerindeki Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin yıkım çalışmalarında ikinci parsele geçildi. Bugüne kadar 293 adet binanın yıkılması ile inşaat çalışmalarına başlanan projede, 18 binanın daha yıkımıyla bölgede kent dokusuyla uyuşmayan, riskli ve güvensiz binaların yarısı yıkılmış olacak. Bölge sakinlerinin can ve mal güvenliği sağlanarak, Üsküdar’ın hak ettiği çehreye kavuşturulması yönünde çok önemli bir adım atılacak.


Yıkım ile ilgili konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün bizim Üsküdar’da Kirazlıtepe Mahallemizde Çamlıca Camii eteklerinde devam eden kentsel dönüşüm projemiz için çok önemli bir gün. Anlaştığımız hak sahipleri ile birlikte burada dönüşümün çok önemli bir adımını atmış oluyoruz. Yaklaşık 100’e yakın bağımsız bölüm, 20-25 tane de bina yıkacağız. Bir taraftan yıkım gerçekleştirirken, bir taraftan da projemizin inşaatına başladık. Bulunduğumuz alan 180 bin metrekare alan. Biz buraya toplamda bin 900 bağımsız bölüm yapacağız ve bu bin 900 bölümün tamamını buradaki hak sahiplerine vereceğiz” dedi.


Önemli iki kriterleri olduğunun altını çizen Türkmen, “Yerinde ve gönüllü dönüşüm. Burada yine herkes yerinde ev sahibi olacak. Kimsenin rızası olmadan yıkım gerçekleştirmiyoruz. Burada dönüşümün maliyetini de vatandaşımıza yansıtmayacağız. Temmuz 2019’dayız. İnşallah hedefimiz Temmuz 2021’de vatandaşlarımız bin 900 adet konutlarına taşınmış olacak" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:44
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