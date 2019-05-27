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Üsküdar’da pompalı tüfekli şahıs yapılan operasyonla yakalandı

Üsküdar’da pompalı tüfekle etrafa ateş eden şahıs özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 05:32
Üsküdar’da pompalı tüfekli şahıs yapılan operasyonla yakalandı

Üsküdar’da pompalı tüfekle etrafa ateş eden şahıs özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı.


Ünalan Mahallesi’nde bir sitede henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs 03.00 sıralarında çevreye pompalı tüfekle rast gele ateş açtı. Site sakinlerinin 155’e yaptıkları ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.Çelik yeleklerini giyerek sitenin etrafını saran polisler şahsı ikna etmeye çalıştı. Şüpheli şahıs etrafa pompalı tüfekle ateş etmeye devam edince siteye özel hareket polisleri geldi.


Siteye operasyon yapan özel harekat ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen şahsın pompalı tüfeğine de el konuldu.Dairenin kapısı kırılarak gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede şahsın alkollü olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden sonra şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Operasyonun ardından olay yeri inceleme ekipleri sitede araştırma yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 05:32
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