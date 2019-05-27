Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine siteye giden ekiplere ateş edildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine siteye gönderilen polis ekiplerine ateş açıldı. Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ekibi gönderildi. Ekipler silah sesinin geldiği binaya yaklaştığında üzerlerine ateş açıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, siteye takviye polis ve özel harekat ekipleri ile ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin, sitede ateş edilen dairenin tespiti ve ateş eden şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.





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