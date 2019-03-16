0553 313 94 23

Üsküdar’da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Üsküdar’da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

16 Mart 2019 Cumartesi 04:49
Üsküdar’da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Üsküdar’da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve beraberindeki bir kişi ağır yaralandı.


Olay, 02.00 saatlerinde Üsküdar Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çift yönlü caddede 34 BJB 537 plakalı otomobil Üsküdar yönüne doğru ilerlerken yine aynı cadde üzerinde Beykozistikametine ilerleyen motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi motosikletten düşerek yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralı şahısları ambulansa bindirerek çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 04:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküdar Salacak Sahilde erkek cesedi bulundu
    1. Üsküdar Salacak Sahilde erkek cesedi..
    2. Guterres'ten acil "İdlib" çağrısı
    3. Üsküdar’da otomobil ile motosiklet..
    4. Avustralya’da güvenlik tedbirleri..
    5. Mısır'da Gazeteciler Sendikası..
    6. LPG’li araçtan sızan gaz mahallede..
    7. Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik..
    8. Cezayir polisinden "ordu ve halk..
    9. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Aşırı..
    10. Basın ekspres yolunda trafik kazası.....
    11. Fas Başbakanından, "Arapçaya hak..
    12. Konyaspor'dan Todor Nedelev bombası!
    13. Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda..
    14. Karaman’da 6 kişi örgüt kurmak..
    15. Venezuela’da "muhalefet" sokakta..
    16. Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto..
    17. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    18. Özer Hurmacı'dan hakem tepkisi: Dün..
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    21. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    22. İzmir’deki göçük faciasında ulaşılan..
    23. Çevreye ateş açan alkollü şahıs..
    24. Emre Bol'dan maç sonu yorumu:..
    25. Rıdvan Dilmen'den yabancı kuralı..
    26. Park halindeki araca silahlı saldırı:..
    27. Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik..
    28. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
    29. Yeni Zelanda’daki terör saldırısı
    30. Osmaniye’de MHP seçim minibüsü kaza..
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim