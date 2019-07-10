0553 313 94 23

Üsküdar’da kontrolden çıkan halk otobüsü minibüse feci şekilde çarptı: 4 yaralı

Üsküdar’da seyir halinde olan bir özel halk otobüsü, yağan yağmur ve yola yağ benzeri bir maddenin dökülmesiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yoldaki bir minibüse çarpıp sürükledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
Üsküdar’da kontrolden çıkan halk otobüsü minibüse feci şekilde çarptı: 4 yaralı

Üsküdar’da seyir halinde olan bir özel halk otobüsü, yağan yağmur ve yola yağ benzeri bir maddenin dökülmesiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yoldaki bir minibüse çarpıp sürükledi. Minibüs, halk otobüsü ile bahçe duvarı arasına sıkışırken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan bir özel halk otobüsü, yağan yağmur ve yağ benzeri bir maddenin dökülmesiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir minibüse hızla çarptı. Otobüs, minibüsü önüne alarak metrelerce sürükledi, ardından bir bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüs, duvar ile otobüs arasına sıkışırken iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulansa konarak hastaneye kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokakta yoğurt kovasıyla müzik yapıyordu Engelliler Sarayı’nda baterist oldu
    1. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    2. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    3. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    4. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    5. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    6. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    7. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    8. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    9. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    10. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    11. "Kanser artık kontrol altına..
    12. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    13. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    14. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    15. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    16. Hindistan Büyükelçisi..
    17. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    18. Şehir içinde trafiği aksatanlar..
    19. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    20. Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"