Üsküdar’da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi. Yayalar taşların altında kalmaktan sona anda kurtuldu.
Üsküdar’da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi.
18 Temmuz 2019 Perşembe 16:29
Üsküdar’da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi. Yayalar taşların altında kalmaktan sona anda kurtuldu.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:29
YORUM YAZ