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Üsküdar'da "Engelsiz Yaşam Merkezi" açıldı

Üsküdar Belediyesince oluşturulan ve engelli bireylerin ücretsiz rehabilitasyon hizmeti alabileceği merkez hizmete sunuldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:06
Üsküdar'da "Engelsiz Yaşam Merkezi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi tarafından engelli vatandaşların rehabilitasyon hizmetinden ücretsiz yararlanabileceği "Engelsiz Yaşam Merkezi" açıldı.

"Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi" olarak adlandırılan merkezin açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireyler için farkındalık oluşmasını sağlayan önemli bir gün olduğunu söyledi.

Engelli kavramının bir eksiklik anlamına gelmediğini ifade eden Türkmen, en büyük engelin ön yargılardan kaynaklandığını belirtti.

Türkmen, engelli vatandaşların, merkezin uzman akademisyenleri sayesinde huzuru ve mutluluğu yaşayacaklarını aktararak, "Bu, Türkiye'de inşallah örneklerinin çoğalacağını ümit ettiğimiz çok önemli bir merkez. Sahasında ilk ve tek olma özelliğini barındıran engelsiz bir bina olarak hizmete sunuyoruz. 5 katlı binamız yaklaşık 5 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare de açık alanı ve engelsiz parkıyla muazzam bir merkez haline geldi." diye konuştu.

Merkezde hidroterapi yöntemiyle de tedavi uygulanacağını belirten Türkmen, erkek ve kız çocuklar için yüzme havuzlarının mevcut olduğunu söyledi.

Türkmen, ağır yatalak engelli çocuğu olan aileler için de oda hizmeti sunacaklarını kaydederek, "Türkiye'de hiçbir yerde olmayan 7 yıldızlı bir otel konforunda 10 odamız var. Aileler, engelli çocuğu burada istirahat ederken kendilerine sosyal zaman bulmuş olabilecek. Alzaymır hastalığının başlangıç seviyesinde olan hastalarımız ve onların yakınlarına yönelik de bir eğitim çalışması yapacağımız okul açtık." bilgisini verdi.

Merkezdeki tüm hizmetlerin ücretsiz olduğuna dikkati çeken Türkmen, belediyenin yaşlılar için evde bakım hizmeti, cenaze için taziye hizmeti, yenidoğan için bebek tebrik ekibi gibi tüm hizmetlerinin de bu merkezde sürdürüleceğini belirtti.

- "Önemli mesafe alındı"

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ise toplumsal görevin engellilerin haklarını kullanabilmelerini ve imkanlardan yararlanabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda engellilerin meselelerini çözüme kavuşturmada da önemli bir mesafe aldığını belirten Usta, "Engelli kardeşlerimizle ilgili yasal düzenlemeler, sosyal politikalar, bu konularda yaşanan zihniyet değişimini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Usta, engelli bireylerle ilgili eksikliklerin giderilmesinin bir lütuf olarak değil, haklarının sahiplerine teslim edilmesi olarak görülmesi gerektiğinin altını çizerek, onların hayatlarını kolaylaştırmanın ve toplumla bütünleşmelerini sağlamanın en büyük görev olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen merkezde down sendromlu Çağatay Aras ve otizmli Rabia Aytek de konser verdi.

Programa, AK Parti milletvekilleri, Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Saadet Gülbaran, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:06
  1. "Engelsiz Yaşam Merkezi"
  2. açılış
  3. Üsküdar

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