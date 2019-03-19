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Üsküdar’da çocuklarını öldüren babaya akıl sağlığı yerinde raporu

Üsküdar’da 2 çocuğunu öldüren, 1 çocuğunu da yaralayan baba Aslan Güleryüz’ün akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin rapor mahkemeye ulaştı.

19 Mart 2019 Salı 16:13
Üsküdar’da çocuklarını öldüren babaya akıl sağlığı yerinde raporu

Üsküdar’da 2 çocuğunu öldüren, 1 çocuğunu da yaralayan baba Aslan Güleryüz’ün akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin rapor mahkemeye ulaştı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


Üsküdar’da çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz’ü öldüren Orçun Güleryüz’ü ise yaralayan baba Aslan Güleryüz’ün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz cezaevinden getirilirken, eşi Songül Güleryüz ve kızı Nur Kıyak da salonda hazır bulundu.



Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun dosyaya gönderildiğini tutanağa geçirdi.



"Sanığın akıl sağlığı yerinde"


Raporda, Aslan Güleryüz’ün yapılan cezai sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilmediği belirtildi. Aslan Güleryüz’ün‘altsoydan akrabayı kasten öldürme’ ve ‘altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.


Duruşmada söz alan katılanlar avukatı, “Ceza ehliyeti konusunda rapora bir diyeceğimiz yoktur. Sanığın sübut bulan alt soyunu canavarca hisle öldürmek suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını ve hakkında herhangi bir indirim uygulanmamasını talep ederiz” dedi.



“Bana bunları yaptıran kardeşim”


Söz alan sanık Aslan Güleryüz, “Raporda aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Bana bunları yaptıran kardeşim Mustafa Güleryüz’dür. Onun araştırılmasını ve dinlenmesini istiyorum” diyerek pişman olduğunu söyledi.


Savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapsini istedi


Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanık Aslan Güleryüz’ün çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz’e yönelik eylemlerinden dolayı “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Oğlu Orçun Güleryüz’e yönelik eyleminden dolayı ise “altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Sanık esas hakkındaki son savunmasında, “Pişmanım” dedi.


Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Aslan Güleryüz’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa esas hakkındaki yazılı savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



İddianameden


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar’da 9 Ağustos 2017 tarihinde Aslan Güleryüz’ün, çocukları 22 yaşındaki Ahmet ve 21 yaşındaki Onur Güleryüz’ü çekiçle vurarak ve bıçaklayarak öldürdüğü, 18 yaşındaki Orçun Güleryüz’ü ise yaraladığı anlatılmıştı.


Aslan Güleryüz’ün, “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan Orçun Güleryüz’e yönelik eylemlerinden dolayı ise “altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:13
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