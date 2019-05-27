Üsküdar’da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi. Üsküdar’da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi.

Üsküdar’da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.