Üsküdar’da bina boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki bir bina boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki bir bina boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Üsküdar’da bir binanın aralığında mahsur kalan martının çırpındığını gören bölge sakinlerinden Prof. Dr. Ekrem Çulfa, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri aç ve susuz kalan martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye aracının merdivenlerini kullanan ekipler martıyı kurtardı. İtfaiye eri kurtardığı martıyı evin penceresinde gökyüzüne bıraktı.

Çalışmaları merakla izleyen binada kalan vatandaşlar martıyı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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