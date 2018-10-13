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Üsküdar'da 'anne'ye uyuşturucu operasyonu!

Üsküdar'da evinin kapısını açmadan demir parmaklıklar arasından uyuşturucu satan 'Anne' lakaplı N.Y., Üsküdar Belediyesi yeleği giyerek daireye giren polisler tarafından yakalandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:06
Üsküdar'da 'anne'ye uyuşturucu operasyonu!

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bodrum katındaki bir daireden uyuşturucu satıldığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine ekipler evi fiziki takibe aldı. Evin bulunduğu apartmana girerek çıkan bir kişi durdurularak üst araması yapıldı. B.G. adlı kişinin üzerinden 0.60 gram skunk ele geçti. B.G, uyuşturucuyu Anne lakabıyla bildiği kadından aldığını, kadının evin kapısını açmadığını, kapının demir parmaklıkları arasından uyuşturucuyu sattığını söyledi.

Evde uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler bunun üzerine Üsküdar Belediyesi yeleği giyerek daireye gitti. Kapıda belediye görevlileri geldiğini düşünen Anne lakaplı kadın kapıyı açtı. İçeri giren polisler gerçek kimliklerini açıklayarak adının N.Y. olduğu belirlenen Anne lakaplı kadını gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 1.50 gram skunk ve uyuşturucu siparişleri için kullanıldığı belirlenen 2 cep telefonuna el konuldu.

Tutuklandı

'Borçlunun ödeme şartının ihlali' suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen N.Y, 'Uyuşturucu ticareti yapmaktan' sevk edildiği adliyede tutuklandı. N.Y'den uyuşturucu alan B.G ise uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:06
  1. Güven Timleri Şube Müdürlüğü
  2. anne lakaplı

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