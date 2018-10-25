Üsküdar’da açılış yarın

Davranış Bilimleri ve Sağlık odaklı eğitim sunan ve bu alandaki pek çok çalışmanın öncülüğünü yapan Üsküdar Üniversitesi olarak, 2018 – 2019 akademik yılı açılışını TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirecek. Açılış töreninde Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karar doğrultusunda, bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk ve altyapı çalışmalarıyla, toplumu birleştiren kişiliğiyle ve ilkeli duruşuyla Türk siyasetine, demokrasimize ve Türk Halkına yaptığı anlamlı katkılardan dolayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Fahrî Doktora takdim edilecek. Yıldırım’ın akademik yılın ilk konuşmasında gençlere önemli mesajlar vermesi bekleniyor.