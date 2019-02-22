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Üsküdar’da 4. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri başladı

Üsküdar’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:54
Üsküdar’da 4. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri başladı

Üsküdar’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla başladı. İslam dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen ve yazarın katılacağı etkinlik 3 Mart’a kadar devam edecek.


Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri, bugün başladı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler teması ile ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, dünyanın birçok farklı ülkesinden 50’den fazla yayınevi, 100‘den fazla ilim adamı, akademisyen ve yazar katılacak. Etkinliğin açılışında Kur’an tilavetive ilahi müzikler seslendirildi. 3 mart tarihine kadar devam edecek olan etkinliğin açılışında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız açılış konuşması yaptılar.


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; “Arapça aslında bizim millileşme serüvenimizde bin yıllık yol arkadaşımız. İslam dini üzerinden tanıştığımız hayatımızı dünya ve ahiret saadetimizin vesilesi Kuranı Kerim’in emir ve yasaklarıyla şekillendirmesine vesile olan önemli bir değerimiz. Aynı zamanda ümmet olarak evrensel bir pusulamız. Arapça’ya yabancı dil demeye başladığımızda aslında toplum millet Müslümanlar olarak eksiye doğru gidişimiz başlamış demektir. Gerek bilim dünyamızda gerek edebiyat sana dünyamızda Arapça her zaman yaşayan yaşaması gerek değerimiz. Hayatımızı şekillendirirken Arapça’yı evlerimizde medreselerimizde camiilerimizde öğrenmeye gayret ediyoruz. Özellikle gelecek neslin Arapça’ya yabancı dil olarak bakmaması için Arapça kitap ve kültü günlerinin önemli olduğunu inanıyorum. Bu anlamda ülkemizde bir ilk aslında.” İfadelerini kullandı.


Açılışta konuşma yapan Taner Yıldız; “öncelikle böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapan emeği geçen kamu ve özel sektör kuruluşlarına huzurlarınızda bir kez de ben teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen böyle bir etkinliğin ülkemizde İslam camiasına ve bunu tahsil etmek isteyen bütün talebelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki iletişimin ve alışmaya çalıştığımız tüm yapıların bir tarafa bırakılmaya çalışıldığı ortamda bu etkinliği gerçekleştiriyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:54
  1. kitap
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