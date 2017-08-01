Üsküdar’a yatırım yapanların yüzü daha da gülecek! Mega projeler burada buluşuyor

Haftasonu İstanbul’da toplu açılış törenlerinin adresi olan Üsküdar, gayrimenkule yatırım yapanların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Boğaz’ın incisi olan ilçedeki dönüşüm sürecinde rol alan firmaların inşa ettiği projeler rağbet görürken, kira gelirlerinde şehrin en çok kazandıran ilçelerinden birisi de Üsküdar oldu.

Merkezi konumdaki ilçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrasya Tüneli’nin, Marmaray’ın Üsküdar’da olduğunu, ilçenin toplama ve dağıtma merkezi haline geldiğini dile getirmesini de dikkate alarak TSKB Gayrimenkul Değerleme’den Özel Projeler Departmanı Uzmanı Ufuk Mustafa Atik’in Yeni Akit için hazırladığı Üsküdar değerleme raporunu sizlerle paylaşıyoruz:

-Anadolu Yakası’nın önemli merkezlerinden biri olan Üsküdar, son yıllarda ulaşım alternatifleriyle birlikte iki yakayı birbirine bağlayan önemli bir konum haline geldi. Ayrıca, iş alanlarının da çevresine entegre olmaya başlamasıyla gelişim potansiyelini daha da artırdı.

-D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne yakın konumda bulunması, metrobüs hattının ilçe sınırlarından geçmesi, Marmaray Projesi ve 21 Ekim itibarıyla metro hattının Çekmeköy’e kadar uzatılması ulaşılabilirlik açısından bölgeyi avantajlı duruma getiriyor ve merkezi bir yerleşim bölgesi olma özelliğini destekliyor.

-Uzun yıllardır yerleşim yeri niteliğine sahip olan Üsküdar, heterojen bir sosyoekonomik dağılıma sahip olup sahil hattı, Beylerbeyi, Çengelköy aksı ile Altunizade bölgeleri üst gelir grubuna hitap ederken, Kısıklı, Bulgurlu bölgeleri üst orta, iç kesimleri ise orta gelir grubuna hitap ediyor.

Yeni yapılara ilgi artıyor

-Bölge, eski bir yerleşim yeri olmasından dolayı sahip olduğu eski yapı stoğunu daha nitelikli ve yeni yapı stoku ile değiştirme süreci içerisinde. Söz konusu değişim, ilçenin ulaşım alternatifleri ve kentsel dönüşüm projeleri ile de desteklenmektedir. Özellikle sahil hattı boyunca eski yapı stoğuna sahip olan ilçenin, D-100 Karayolu ve Kadıköy’e doğru ilerledikçe yeni yapı stoğu kazandığı görülürken, D-100 Karayolu çevresinde ise oldukça nitelikli villa siteleri ve müstakil villalar konumlanıyor. D-100 Karayolu kuzeyinde kısıtlı sayıda da olsa yüksek katlı, nitelikli projeler yer alıyor.

-Genellikle eski yapıların hâkim olduğu Üsküdar merkezde, yeni olmayan standart tarzda konutlar için ortalama birim satış değerlerinin 3.500 TL/m2 - 5.000 TL/m2 aralığında, yeni konutlar için ortalama birim satış değerlerinin ise 5.000 TL/m2 - 7.500 TL/m2 aralığında olduğu görülüyor. Bölgede, satış değerlerini etkileyen unsurların başında manzara faktörü gelirken, özellikle Boğaz manzarasına sahip konutların satış fiyatları çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Beylerbeyi-Çengelköy farkı

-Beylerbeyi ve Çengelköy Mahalleleri, Üsküdar ilçe merkezine yakınlığının yanında İstanbul Boğazı’na yakın konumda müstakil villa ve villa sitelerine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Çeşitli ulaşım alternatiflerine yakın konumda olması, bölgenin tercih edilirliğinde avantaj olarak görülmekte, markalı konut geliştiricilerinin bölgeye olan ilgisini artırıyor. Özellikle Çengelköy Bosna Bulvarı üzerinde, tamamlanan ve inşaat aşamasında olan çok sayıda markalı konut projesinin yer alması ise dikkat çekici.

-Tamamlanan ve yapım aşamasında olan projelerle birlikte bölgeye olan talebin artması nüfus ve gayrimenkul hareketliliğini de beraberinde getiriyor. Yaşanan bu hareketliliğin bölgedeki konut değerlerine olan etkisini bölgesel bazda incelediğimizde tablodaki değerler üzerinden satış ve kiralamaların gerçekleştiğini görüyoruz.

-Standart tarzda yeni konutlar için m2 birim satış değerleri ortalama 4.500 TL - 6.500 TL aralığında iken villa tipindeki konutlarda ortalama 15.000 TL - 18.000 TL aralığında seyrediyor. İnşaat kalitesi, konsept, büyüklük, manzara ve kullanım alanı büyüklüğüne göre değerlerin daha da yukarıya çıkabildiğini görüyoruz.

47 milyon liralık imza

“En önemli bilim ve Planetaryum merkezi Bilim Üsküdar, öğrencilerimiz ve gençlerimiz başta olmak üzere İstanbul halkına önemli hizmetler verecek. İşte Medeniyet Üniversitesi’nin hemen arka planında bu merkez, bilim merkezi haline geldi Medeniyet Üniversitesi’yle. Bütün bu merkezlerle Engelsiz Yaşam Merkezi, içindeki pek çok ünite engelli vatandaşlarımızın hem kendilerini geliştirmelerine hem de hayata aktif bir şekilde katılmalarına destek olacaktır. Nikah sarayımız, farklı amaçlara yönelik salonlarla, gençlerimize evliliğe ilk adımı attıkları özel günleri için hizmet sunacaktır. Hepsinden öte Çavuşdere Spor Sarayı, havuzları, basketbol ve voleybol salonu, kapalı spor salonu ve diğer birimleriyle yine Üsküdarımıza önemli katkılar sağlayacak bir diğer eserdir. Her ay 30 bin kişiye rehber ve ikramlar eşliğinde hizmet veren Valide Sultan Gemisi geçen yıl faaliyete geçti ve bugüne kadar 400 bin kişiye hizmet verdi. İstanbul Resimleri Müzesi de ülkenin önde gelen sanatseverlerinden Mehmet Çebi’nin öncülüğünde kurulmuş butik bir müzedir. Toplam yatırım bedeli 47 milyon lirayı bulan tüm bu eser ve hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Başkan Hilmi Türkmen: Belediyenin öz kaynaklarıyla yaptık

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise şunları söyledi: “Bugün kadim şehrimiz Üsküdar’a belediyemiz tarafından kazandırılan toplam 9 projenin açılışı töreni için bir aradayız. Üsküdar’a kazandırdığımız bu güzel eserlerin tamamı sosyal belediyeciliğin, hizmet belediyeciliğinin ve en önemlisi gönül belediyeciliğinin en önemli eserleridir. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz tüm eserlerimizi tamamen Üsküdar Belediyesinin öz kaynaklarıyla hayata geçirerek bir ilke imza attık. 1990’da Üsküdar’a geldiğimizde İstanbul Üniversitesi’ne gitmek için belediye otobüsleri kalkmıyordu, çöpler toplanmıyordu. Bugün çöplerin toplanmadığı bir ilçeden bilim merkezlerinin, millet kıraathanelerinin, millet bahçelerinin, engelsiz yaşam merkezlerinin hizmete açıldığı bir Üsküdar’a kavuşmuş durumdayız. Millet Kıraathanelerinin, Millet Bahçelerinin en güzel örneğini Üsküdar’a kazandırmanın huzurunu yaşıyoruz.”

"Onlarda Central Park varsa bizde de Nakkaştepe var"

“Üsküdar Belediyemiz şimdi size burada bu hizmeti veriyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Nakkaştepe Millet Bahçesi 50 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en gözde mekânlarından olmaya aday. Onlarda Central Park varsa bizde de Nakkaştepe var” dedi.

İşte yenilikler

Üsküdar’ı geleceğe taşıyacak olan Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Nevmekân Sahil Millet Kıraathanesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Üsküdar Bilim Merkezi, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, Üsküdar Belediyesi Nikâh Sarayı, Çavuşdere Spor Sarayı, İstanbul Resimleri Müzesi ve Valide Sultan Gemisi projeleri toplu açılış töreniyle Üsküdar ve tüm İstanbulluların hizmetine sunuldu.

Üsküdar ve İstanbul’a büyük değer katacak olan dev projeler

-Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi: Bulgurlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan, hizmet anlamında Türkiye’de ilk ve tek olan Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, sahasında ilk olan 10 bin metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alana sahip özelliği ile öne çıkıyor.

-Nevmekân Sahil Millet Kıraathanesi: 2018 yılı itibariyle Üsküdar’ın eski evlendirme dairesi binasında kurulan Nevmekân Sahil, İstanbul kültürünün ve İstanbul’u yaşama sanatının önemli mekânlarından biri haline geldi. 50 bin kitaplık kütüphanesiyle, sergi salonuyla, sanat ve kültür etkinlikleri imkanıyla Üsküdar sahilinde İstanbullulara ve dünya vatandaşlarına hizmet veriyor.

-Nakkaştepe Millet Bahçesi: 50 bin metrekarelik bir alanda kurulan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde piknik alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, Macera Adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp alanları, okçuluk alanları yer alıyor.

-Üsküdar Bilim Merkezi: Üsküdar Bilim Merkezi, farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirme amacıyla kuruldu.

-Valide Sultan Gemisi: 1 Ağustos 2017’de denize indirilen Valide Sultan Gemisi, Üsküdar Belediyesi’nin en özgün, en sevilen sosyal projelerinden biri oldu. Gemi ile düzenlenen ücretsiz turlarla başta Üsküdarlılar olmak üzere tüm İstanbulluların Boğaz’ın güzellikleriyle buluşturulması hedefleniyor.

-Çavuşdere Spor Sarayı: Yarı olimpik bay - bayan havuzlar, fitness salonları, basketbol ve voleybol salonu yer alıyor.

-Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası: Tüm birimlerin tek çatı altında toplandığı yeni modern binada Üsküdarlılar çok daha kolay ve daha hızlı hizmet alıyor.

-Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı: Üsküdar Belediyesi Evlendirme dairesinde 320 kişinin aynı anda oturabileceği 304 metrekarelik ana solon, aynı büyüklükte çok maksatlı bir salon, iki adet kutlama ve takı salonu, 2 adet gelin odası, 150 metrekarelik bir sergi salonu, 288 kişilik yemek salonu, bekleme ve misafir salonu, fotoğraf stüdyosu ve iki adet dükkan yer alıyor.