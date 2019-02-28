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"Üsküdar Vapuru" faciasının 61. yılı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu:- "Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan, Üsküdar Vapuru faciasında yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle saygıyla anıyoruz"

28 Şubat 2019 Perşembe 12:05
"Üsküdar Vapuru" faciasının 61. yılı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan, Üsküdar Vapuru faciasında yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle saygıyla andıklarını bildirdi.

Karaosmanoğlu, yayımladığı mesajda, İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun, 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu 392 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "O kazada vefat eden her bir hemşehrimizin acısı hala içimizde tazeliğini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Üsküdar Vapuru faciasının, Kocaeli ve Türkiye tarihindeki büyük bir felaket olduğuna işaret eden Karaosmanoğlu, olayda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun öğrenci olduğunu anımsattı.

Karaosmanoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan, Üsküdar Vapuru faciasında yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle saygıyla anıyoruz. Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları bu kentin hafızasında ilelebet yaşayacaklar. Dile kolay, çoğunluğu genç, daha ömrünün baharında 392 canımız, tedbirsiz ve sağlıksız ulaşım koşulları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu acıları Rabb'im milletimize bir daha yaşatmasın. Bu acıların tazelenmemesi için göreve gelir gelmez tedbirlerimizi aldık. Bugün çok daha modern ve güvenli bir ulaşım ağına sahip olan Kocaeli, geleceğe umutlu bakmaktadır. O dönem Karamürsel ve Gölcük'te lise olmadığı için İzmit'e eğitim almaya giden öğrenciler, bu vahim kazada hayatlarını kaybettiler. Aradan yıllar geçti. Her alanda günün gerektirdiği bilim ve teknoloji koşullarını yakalayarak daha dikkatli olursak, inşallah bir daha böyle hüzün ve facialar yaşanmaz."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:05
  1. Kocaeli
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