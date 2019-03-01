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Üsküdar Vapuru Faciası’nda hayatını kaybedenler İzmit’te anıldı

1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru faciasının 61.

01 Mart 2019 Cuma 12:58
Üsküdar Vapuru Faciası’nda hayatını kaybedenler İzmit’te anıldı

1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru faciasının 61. yıl dönümünde, hayatını kaybedenler düzenlenen programlarla İzmit’te anıldı.


Kocaeli Körfezi’nde Üsküdar Vapuru’nun 1 Mart 1958 tarihinde batması sonucu hayatını çoğunu öğrencilerin oluşturduğu 300’den kişi için İzmit’te anma töreni düzenlendi. Acı olayın 61.yıl dönümünde İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlayan tören İzmit Lisesi bahçesinde devam etti. Anma programına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan,AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cem Gökmen, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül,CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Lisesi Müdürü Fatih Taşdelen ve öğrenciler katıldı.


Anma programına ilgi yoğun olurken program kapsamında öğrenciler ellerindeki beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Ardından programa katılan protokol üyeleri hep birlikte İzmit Lisesi bahçesinde yer alan anıta karanfil bıraktılar. Programda ilk olarak konuşan İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cem Gökmen, “61 yıl önce yaşanan bu acı olayda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Bizim bu programa katılan protokol üyelerinden bir isteğimiz var. İzmit sahiline bir anıt yapılmasını istiyoruz” dedi.


Daha sonra konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, 61 yıl önce yaşanan facianın acısının taze bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, “İzmit Lisesi mezunu olupta bu şehrin insanı olupta bu kadar hazin bir olaya üzülmemek elde değil. Tahsillerini yapmak için mücadele veren yetenekli güzel gençlerimizi o dönemin yönetim eksiklikleri nedeniyle kaybettik. 61 yıl önce hayatını kaybeden büyüklerimiz için rahmet diliyorum. Bize düşen hayatını kaybeden büyüklerimize layık olmaktır. İzmit Lisesi adı altında daha güçlü ve daha başarılı olmaktır. Bize düşen o elim kazada vefat eden büyüklerimiz için okulumuzun ve şehrimizin adını daha yukarı çıkarmaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:58
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