Üsküdar Üniversitesi yeniliklerle başlıyor

Bu yılki tanıtımlarda yenilikleriyle öne çıkan Üsküdar Üniversitesi, aday öğrencilere yapacaklarını birebir anlatıyor. Geçtiğimiz günlerde Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZAMER)’ni kuran üniversite, Nörobiyoloji, Bilişsel Tıp ve Beyin Araştırmaları alanındaki çalışmaları nedeniyle UNESCO’nun mükemmeliyet merkezi olarak seçtiği Türkiye’deki ilk üniversite oldu. Gelişmekte olan ülkelerin akademisyenlerinin, UNESCO’nun kendi çağrısı ile başvuranlar arasından seçtiği doktora öğrencilerini, Dünya Bilimler Akademisi Mükemmeliyet Merkezi'ne kabul ettiğine değinen Prof. Dr. Muhsin Konuk, “TWAS, öğrencileri farklı yerlere gönderip çalışmalarına orada devam etmelerini sağladı. Dolayısıyla şu an Türkiye’de TWAS’ın mükemmeliyet merkezi olarak seçtiği ilk üniversite biz oluyoruz” dedi.

İYİ İNSAN YETİŞTİRECEK

Üniversitelerinin dünyanın farklı bölgelerinde insan yetiştireceğini vurgulayan Konuk, “Bu sadece üniversitemiz açısından değil, ülkemiz açısından da ciddi anlamda bir prestij artışı demek. Bununla ilgili olarak gelecek öğrencilerin beslenme ve konaklama sağlamak adına, TÜBİTAK ile yaptığımız görüşmeler neticesinde TÜBİTAK bizim vesilemizle bütün Türkiye üniversitelerinin faydalanacağı yeni bir destekleme programı geliştirdi. Aslında eskiyi geliştirmiş oldu. Yani TÜBİTAK öğrencilere maddi desteği sağlayacak, bizim laboratuvarlarımızda bilim insanlarımızın ve hocalarımızın danışmanlığı altında bu öğrenciler çalışmalarını tamamlayacaklar”diye konuştu.

YAZAMER’DEN İŞ BİRLİĞİ

Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, akıllı sistemler ve yapay zekâ alanında hızla gelişen ve değişen teknolojileri takip etme, veri toplama ve analiz etme, katma değer üretme potansiyeli olan ürün ortaya çıkarma, akademik yayın yapma, ulusal/uluslararası projelere katılma ve katkı sağlama noktasında akademisyenler, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar ve teknoloji transfer ofisleri ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

YAZAMER, ilgili üniversitenin bölüm ve anabilim dalları ile iş birliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında özellikle yapay zekâ uygulamaları ile ilgili akademik anlamda bilimsel çalışmalar yapmayı, projeler oluşturmayı ve devam eden projelere katılmayı hedefliyor.