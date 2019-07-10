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Üsküdar Rasathane Caddesi’nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar Rasathane Caddesi’nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Üsküdar Rasathane Caddesi’nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar Rasathane Caddesi’nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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