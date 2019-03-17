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Üsküdar Mevlevihanesi açıldı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan:- "Vakıf binalarının tarihi değerlerine özgün olarak halkın kullanıma uygun şekilde kullanılmalarını arzu ediyorum"

17 Mart 2019 Pazar 17:31
Üsküdar Mevlevihanesi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Vakıf binalarının tarihi değerlerine özgün olarak halkın kullanıma uygun şekilde kullanılmalarını arzu ediyorum." dedi.

Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın merkezinde bulunan Üsküdar Mevlevihanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, 2008 yılında vakıf olarak faaliyetlere başladıkları, 1,5 yıldır ayrı kaldıkları vakıf binasına geri döndükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Demirkan, "Vakıf olarak amacımız Türk sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak ve iyi sanatçılar yetiştirmek." diye konuştu.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, dernek ve vakıfların ellerindeki binaları vakıf senedine uygun şekilde kullanılmasını sağlayamadıklarını söyledi.

Erdoğan, "Vakıf binalarının tarihi değerlerine özgün olarak halkın kullanıma uygun şekilde kullanılmalarını arzu ediyorum. Klasik Türk Sanatları Vakfı, restorasyonu tamamlanan vakıf binasında güzel ve faydalı çalışmalar yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, binanın yeniden hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de ilçenin İstanbul'un kültür ve sanat merkezi olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada bu açılışı gerçekleştirerek tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz mevlevihane, Anadolu yakasının ilk ve tek mevlevihanesi olmasından dolayı çok büyük öneme sahip kültürel eserdir." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, mevlevihaneyi gezdi, hat eserlerini inceledi. Bilal Erdoğan, burada arkadaşı Şenol Özbek ile bir süre mangala oynadı.

Törene Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:31
  1. Bilal Erdoğan
  2. İstanbul
  3. Klasik Türk Sanatları Vakfı
  4. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
  5. Üsküdar Mevlevihanesi

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