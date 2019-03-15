İSTANBUL (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ tarafından son 16 yıl içerisinde üretilen 837 bin konutun 145 bininin kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu belirterek, "Şu anda 59 il, 136 ilçede 165 kentsel dönüşüm projesi TOKİ tarafından devam ettirilmektedir." dedi.

Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katımıyla, Bakanlık ile Üsküdar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında TOKİ tarafından inşa edilecek Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 1. Etap 501 konut ve 48 dükkan inşaatlarının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, fiziksel olarak köhnemiş, afetlere karşı riskli yapı ömrünü tamamlamış sağlıksız konutların ülkenin en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu konutların hem içinde yaşayan vatandaşların mal ve can güvenliğini tehdit ettiğini hem de kentlerin sağlıklı gelişimine engel olduğunu dile getiren Bulut, bu nedenle şehirlerdeki eskimiş, plansız ve sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesi için başlatılan büyük ölçekli ve kapsamlı projelerin devam ettiğini aktardı.

Ömer Bulut, sürdürülebilir, planlı, çevre, yapı kalitesini, verimliliği, sonuçta yaşam kalitesini artıracak bu projelerin aynı zamanda şehirlerin tarihi, kültürü ve doğal çevresini de koruyacağını, geliştireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TOKİ tarafından son 16 yıl içerisinde üretilen 837 bin konutun yaklaşık yüzde 17'si, yani 145 bin konut kentsel dönüşüm kapsamında üretilmiştir. Şu anda 59 il, 136 ilçede 165 kentsel dönüşüm projesi TOKİ tarafından devam ettirilmektedir. Bu yıl içerisinde bu projelere 66 proje daha ilave edilecek olup, bu kapsamda yaklaşık 40 bin konutun daha ihalesi planlanmaktadır. Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yılda dönüştüreceği 300 bin konutun 40 bini TOKİ tarafından yapılacaktır. İstanbul'da TOKİ tarafından üretilen yaklaşık 160 bin konutun 10 bini de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilmektedir."

Kirazlıtepe'de bin 761 konut ve 120 ticari birim üretileceği, projenin birinci etabının ihale bedelinin yaklaşık 235 milyon TL olduğunu, 650 gün içerisinde bitirileceğini ifade eden Bulut, 33 bloktan oluşan konutların zemin artı 3 kat olacağını aktardı.

Bulut, proje alanının kısıtlı olmasından dolayı tüm otopark alanlarının yer altına alındığını belirterek, Çamlıca'da yapılacak bu örnek konutların hayırlı olmasını diledi.





- "İlk etapta 501 konut, 48 dükkanın temelini atıyoruz"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de belediye olarak bütün dönüşüm projelerinde iki kırmızı çizgilerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Birincisi gönüllü dönüşüm, diğeri de yerinde dönüşüm. İnşallah alanda da bu önemli iki kriteri hemşehrilerimizle birlikte tamamlamayı Allah bize nasip etsin. Yerinde dönüşüm derken, hiçbir vatandaşımızı buradan başka bir yere göndermeden proje kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm bağımsız bölümlerin tamamı buradaki hemşehrilerimize aynen teslim edilecektir. İlk etapta 501 konut, 48 dükkanın temelini atıyoruz ki projenin tamamı yaklaşık bin 900 bağımsız bölüme tekabül ediyor. İnşallah etap etap onların da temelini atacağız hem de inşallah süratle tamamlayıp yeniden hemşehrilerimizin burada güvenli konutlarına sahip olmasını temin etmiş olacağız."

Türkmen, "Hiçbir sorumluluğu olmayan, sağda, solda gerçek dışı beyanlarla hemşehrilerimizin kafasını karıştırmak isteyenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizin itibar etmemelerini önemle istirham ediyorum. Bu projenin sahibi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, Büyükşehir ve Üsküdar Belediyesi olarak adeta devletimizin en tepesinden en aşağısına kadar bütün devlet kurumları bu projenin sağlıklı şekilde tamamlanması için adeta seferber olmuş durumdadırlar. Bunun da burada ilk örneğini gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın da katıldığı program, konuşmaların ardından temel atılmasıyla sona erdi.