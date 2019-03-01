Üsküdar faciasında hayatını kaybedenlermezarları başında anıldı

1 Mart 1958 tarihinde İzmit Körfezi’nde fırtınaya kapılarak batan Üsküdar vapurunda hayatını kaybeden çoğu öğrenci 300’den fazla kişi, Kocaeli’de mezarları başında anıldı.

Tarihe ‘Üsküdar faciası’ olarak kazınan ve net olmayan kaynaklara göre 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Üsküdar vapuru kazasının üzerinden 61 sene geçmesine rağmen acılar hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Kocaeli’nin İzmit ve Karamürsel ilçeleri arasında 1 Mart 1958 tarihinde sefere çıkan Üsküdar vapurunun İzmit Körfezi’nde fırtınaya tutularak batması sonucu hayatlarını kaybeden 300’den fazla kişi için Gölcük 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde tören düzenlendi. Anma törenine Gölcük Belediye Başkan Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve faciada hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende konuşan Gölcük Belediye Başkan Mehmet Ellibeş ve Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, yaşanan faciada hayatını kaybeden vatandaşlar için duyulan üzüntünün ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade ettiler. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Gölcük Müftüsü İlyas Öztel dua okudu. Okunan dua sonrası protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı.







“O üzüntüyle yaşadık, hala onları kalbimizde taşıyoruz”

Yaşanan kazada sınıf arkadaşlarını kaybeden Şaban Aktürkoğlu, kendisinin o gün vapurla okula gitmediği için hayatta kaldığını ifade ederek, “Ben İzmit Lisesinde 2. sınıf öğrencisiydim. Ben o gün okula gitmemiştim. Gitmememin nedeni de büfemiz vardı. Babam o dönemde belediye meclis üyesiydi. Eve geç geldiği için sabah benim büfeyi açmamı söyledi. Büfemizi açtım. Öğlen saat 13.00 sıralarında bir rüzgar başladı. Neredeyse büfenin çatısı uçacaktı. Sonra duyduk ki vapur batmış. Çok büyük bir faciaydı. Bu olayda 300’den fazla beldelerden İzmit Lisesine gitmek isteyen öğrenci vardı. Arkadaşlarımızın çoğu yüzme biliyordu, sahile ulaştı. Ama sahilde hava soğuk olduğu için donarak öldü. Hastane koridorlarına kadar taşınarak getirildiler ama dondukları için kurtarılamadı. Çok zaman geçti. O üzüntüyle yaşadık, hala onları kalbimizde taşıyoruz” dedi.