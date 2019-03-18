Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Necip Fazıl İstasyonları arasında yapılıyor.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Üsküdar - Necip Fazıl İstasyonları arasında yapılıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik bir arıza sebebiyle seferlerin Üsküdar - Necip Fazıl istasyonları arasında yapıldığı, teknik ekiplerin arızayı gidermek amacıyla bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, sefer yapılamayan Çekmeköy - Necip Fazıl istasyonları arasında İETT tarafından ücretsiz otobüs seferleri yapıldığı aktarıldı.

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