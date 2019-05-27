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Üsküdar Belediyesinden Arnavutluk'ta iftar

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:48
Üsküdar Belediyesinden Arnavutluk'ta iftar

İŞKODRA (AA) - Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde Üsküdar Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde ve Arnavutluk merkezli İstanbul Derneği iş birliğinde düzenlenen iftar programına Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi, İşkodra Valisi Çesk Millja, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, İşkodralıların ramazanını tebrik etti, iftar sofralarının birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Katılımcılara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de yürekleri kardeşleri için atanların muhabbet ve selamlarını ileten Yörük, "Ne mutlu bize ki komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir diyen ve her zaman barışı, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmayı telkin eden bir dinin mensuplarıyız." diye konuştu.

İşkodra Belediye Başkanı Ademi de iftar programında yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ramazan vesilesiyle iyi dileklerini paylaştı.

Vali Millja da tüm inanlara, ramazanın huzur ve iyilik getirmesi temennisinde bulundu.

İstanbul Derneği Başkanı Ridvan Seferaj ise asırlardır Arnavutluk ve Türkiye'nin iki dost ülke ve kardeş millet olarak birbiriyle aynı sofrayı paylaştıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:48
  1. Arnavutluk
  2. iftar
  3. İşkodra
  4. Üsküdar

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