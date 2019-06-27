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Üsküdar Belediyesi, Yaz Vakti sergisi ile Türk ve dünya kültüründen izleri Üsküdar’a getirdi

Gerçekleştirdiği aktivitelerle Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği sergi etkinlikleriyle İstanbulluları, sanatın farklı alanlarında öne çıkan eserlerle buluşturmayı sürdürüyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:50
Üsküdar Belediyesi, Yaz Vakti sergisi ile Türk ve dünya kültüründen izleri Üsküdar’a getirdi

Gerçekleştirdiği aktivitelerle Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği sergi etkinlikleriyle İstanbulluları, sanatın farklı alanlarında öne çıkan eserlerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda; 12 sanatçının heykel, resim, özgün baskı, cam, seramik, gravür, mozaik, fotoğraf gibi farklı dallardaki eserleriyle yer aldığı Yaz Vakti Sergisi ile İstanbulluları, Türk ve dünya kültürlerinden izler taşıyan farklı sanat dallarını bir araya getirdi.


Nevmekan Sahil’de gerçekleşen sergi açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Ak Parti Tekirdağ eski İl Başkanı Mülahim Kuru, Kağıthane eski Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile çok sayıda sanatsever katıldı.



Kültür ve sanatın en renkli mekânı olarak rüştünü ispat eden Nevmekan Sahil’de, Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri’nin küratörlüğünde; sanatın farklı alanlarının temsilcisi Ayfer Kalsın, Beyza Boynudelik, Filiz Öztürk Doğan, Görkem Dikel, Haluk Aydın, Melike Kılıç, Meyçem Ezengin, Mohamad Ayoubi, N. Ufuk Başkır, Selin Kohen, Serap Gümüşoğlu, Yücel Kale’nin eserlerine ev sahipliği yaptı.Sanattan geleneksel sanatlara, özgün baskı sanatlarına uzanan çok sesliliğin yansıtılacağı sergide, sanatçıların farklı dönemlerinden eserleri sanatseverlerle buluşturuldu. 26 Haziran’da başlayan sergi, 17 Eylül’e kadar Nevmekan Sahil’de gezilebilecek.



Sergi açılışında konuşma yapanÜsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Dünyada gelişen, gelişmekte olan bir trend var. Sanat ve sanat eserleri müzelerde, galerilerde sanat eserlerinin sergilendiği yerlerde sanatseverlerle ile buluşur. Anlayışı yavaş yavaş kendini terk ediyor. Sanat insanların günlük hayatında insanlarla, sanatseverlerle buluşma adına bir anlayış hakim olmaya başladı. Bu sergide sergilenen eserle gerçekten çok önemli 12 ayrı sanatçımızın çok titiz ve ustalık ile hazırladıkları bir sergi. Nev Mekan Sahil’de sizleri böyle güzel sanatlarla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.



Küratör Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri’nin, “Yaz vakti farklı disiplinlerini farklı çalışmaların aynı potada buluşması diyorum. Farklı disiplinlerde çalışan 12 sanatçının aynı mekanda farklı dillerle aynı anlatımı yapması” şeklinde konuştu.



Suriyeli sanatçı Mohamad Ayoubi , “Burada olmaktan çok mutluyum. Burada olmaktan çok keyifliyim. Ben bu eserlerimde vermek istediğim ana fikir yaratıcının bize verdiği nimetleri ve güzellikleri sanatımla nasıl dile getirdim, aslında yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:50
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