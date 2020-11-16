Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen koronavirüse yakalandı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Başkan Türkmen, Twitter'dan duyurdu
Türkmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.