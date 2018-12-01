Üsküdar AK Parti belediye başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 60 ilin belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'nin 2019 yerel seçim için belediye başkan adaylarının açıklandığı iller arasında İstanbul yer almadı. Erdoğan İstanbul İBB ve ilçe belediye başkan adaylarının G-20 ziyareti dönüşü açıklayacağını duyurdu. Peki AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım mı olacak? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim? AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı kim belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde aralarında Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya'nın da bulunduğu 60 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti ile Cumhur İttifakını 2019 yerel seçimde de yapacak olan MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacaklarını, bu illerde AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin dönüşü belediye başkan adaylarının açıklanmadığı İstanbul, Mersin, Adana, Aydın, Van, Manisa, Muğla olmak üzere 9 büyükşehir ve Ağrı, Bilecik, Edirne, Erzincan, Isparta, Kars, Kütahya, Kırşehir, Siirt, Tunceli, Zonguldak, Aksaray, Iğdır, Osmaniye adaylarının kim olacağı veya AK Parti'nin MHP'ye jest olarak bu iller arasında hangi ilde aday göstermeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta açıklanması beklenen İstanbul ilçe adaylarının belli olduğu haberleri de geliyor. AK Parti'nin Üsküdar belediye başkan adayının Habil Yazıcı'nın olacağı söyleniyor. Habil Yazıcı AK Parti İstanbul İl Yürütme Kurulu Üyesidir.

Habil Yazıcı kimdir?

01.08.1986 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde dünyaya gelen Habil Yazıcı evli ve iki çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra 2005 yılında girmeye hak kazandığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu’ndaki avukatlık stajını 2010 yılında tamamlayarak aynı yıl kendisine ait Yazıcıoğlu Hukuk Bürosu’nu kurdu. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku alanında yüksek lisans öğrenimine devam etmekte olup aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilat komisyonunda siyasete başlayan Habil YAZICI Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu üyeliği, Gençlik Kolları 1. Bölge Teşkilat Başkanlığı, Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve Yerel Yönetimler Birimi 1. Bölge Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra bu dönem Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

AK Parti'nin Üsküdar belediye başkan adaylığı için ismi geçen bir diğer isim ise AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen.

Hilmi Türkmen kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Hilmi Türkmen, 1973 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. İlköğrenimini ve hafızlığını Şalpazarı'nda tamamladı. Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre Üsküdar'da serbest avukatlık yapan Türkmen, siyasi çalışmalarına 1992 senesinde başladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yöneticilik yaptı. Şuan Üsküdar Belediye Başkanı olan Türkmen, evli ve dört çocuk babasıdır.

Üsküdar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hilmi Türkmen % 45.6

CHP adayı İhsan Özkes % 43.1

MHP adayı Habib Suiçmez % 5.5

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019