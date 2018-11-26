AK Parti Üsküdar Belediye başkan adayı 2019 Üsküdar AK Parti adayı kim oldu?

AK Parti Üsküdar Belediye başkan adayı 2019 açıklandı mı? AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı kim? AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açıklanacak AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi isimleri kimler? İşte 2019 yerel seçim AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı kim oldu sorusununun son dakika cevabı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü aralarında Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır’ın da bulunduğu 40 ilin AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının ise yarın açıklanması bekleniyor. AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı kim oldu soruları aranmaya devam edilirken, AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen olduğu haberleri geliyor. Peki Hilmi Türkmen kimdir? Hilmi Türkmen nereli ve kaç yaşında? Hilmi Türkmen ne iş yapmakta? İşte AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen hakkında merak edilen detaylar…

Hilmi Türkmen kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Hilmi Türkmen, 1973 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. İlköğrenimini ve hafızlığını Şalpazarı'nda tamamladı. Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre Üsküdar'da serbest avukatlık yapan Türkmen, siyasi çalışmalarına 1992 senesinde başladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yöneticilik yaptı. Şuan Üsküdar Belediye Başkanı olan Türkmen, evli ve dört çocuk babasıdır.

Üsküdar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hilmi Türkmen % 45.6

CHP adayı İhsan Özkes % 43.1

MHP adayı Habib Suiçmez % 5.5

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019