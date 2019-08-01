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Usame bin Ladin'in oğlunun öldüğü iddiası

ABD istihbaratının, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğü yönünde bir bilgiye sahip olduğu bildirildi- Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, ABD'nin Hamza bin Ladin'in ölümünde dahlinin olduğu aktarıldı

01 Ağustos 2019 Perşembe 02:40
Usame bin Ladin'in oğlunun öldüğü iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD istihbaratının, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğü yönünde bir bilgiye sahip olduğu belirtildi.

Amerikan NBC kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üç yetkili, Hamza bin Ladin'in öldüğüne inandıklarını açıkladı.

Yetkililer, Hamza bin Ladin'in nerede, ne şekilde öldüğüne ve ABD'nin bunda dahlinin olup olmadığına ilişkin detaylara ise girmeyeceklerini ifade etti.

- "ABD'nin dahli var" iddiası

Öte yandan Amerikan CNN kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir başka üst düzey yetkili de Hamza bin Ladin'in ölümünde ABD'nin dahlinin olduğunu, ancak detaya giremeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna hemen yanıtlamazken, ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının bu yöndeki sorusuna, "Yorum yok" karşılığını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, mart ayında Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koymuştu.

Bakanlık, "El Kaide örgütü içinde yükselen lider" olarak tanımladığı Hamza bin Ladin'i 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine saldırmaya teşvik eden videolar çekmekle ve 2011'de öldürülen babası Usame bin Ladin'in intikamını almaya çalışmakla suçlamıştı.

Hamza bin Ladin 2017 yılından bu yana "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" statüsünde bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 02:40
  1. ABD
  2. Hamza bin Ladin
  3. Usame bin Ladin

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