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Usame Bin Ladin’i öldüren asker konuştu!

Usame Bin Ladin’i öldüren ABD askeri suikast anını anlattı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:55
Usame Bin Ladin’i öldüren asker konuştu!

yeniakit.com.tr

El-Kaide kurucusu Usame Bin Ladin’i öldüren ABD askeri Robert O'Neill, düzenledikleri suikast anını anlattı.

Bin Ladin’in ölüm yıldönümünde Fox News kanalına konuşan O'Neill, suikast hakkında yeni bilgiler verdi.

“3 ADIM UZAĞIMDAYDI”

O'Neill o anı şu sözlerle anlattı: Operasyon sırasında arkadaşım, bizi öldürmeye gelen canlı bombanın üstüne son anda atlayarak etkisiz hale getirdi ve bizi kurtardı. Tam o esnada diğer tarafa döndüğümde Bin Ladin’in benden yalnızca 3 adım ötede olduğunu görür görmez ateş açarak öldürdüm.

Amerikan donanmasının eski askeri O'Neill, medya organlarının haberi teyit etmeye çalıştığı o esnada, Bin Ladin’in cansız bedeninin gözleri önünde olduğunu iddia etti.

USAME BİN LADİN KİMDİR?

Usame bin Ladin, 10 Mart 1957 tarihinde Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde doğdu. Babası Muhammed Bin Ladin Cidde'de inşaat işleriyle uğraşarak milyarder olan ve günümüzde Saudi Binladin Group adıyla faaliyet gösteren şirketin kurucusudur. 

Bin Ladin 1979 yılında Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a girmesi üzerine mücahitlere destek sağlamak amacıyla bölgeye geldi. 1984 senesinde de Mekteb el-Hidemat'ı kurarak silahlı gruplara asker ve silah yardımı sağladı.

Bin Ladin, 2 Mayıs 2011 tarihinde Amerika birlikleri tarafından yapılan bir operasyon sonucu hayatını kaybetmiştir.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 19:55
  1. Usame Bin Ladin
  2. Bin Ladin
  3. El-Kaide

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi49 dk önce
    Şerefsiz yalancı siyonist jony bin ladeni sen ancak rüyanda görürsün veya görmüşsündür.bin laden 2005 yılında tora bora,yı bomladığınızda öldüldü , niye teyit edilmedi saklandı çünki vizyondaki filminiz bitmedi .filmin tam ortasında Erol taş öldürülürse Cüneyt Arkın kimi dövecek .Siyonizmin kirli senaryoları için El-kaide ve Deaş,ı siz icat ettiniz hollywood yapımı senaryo sütüdyoda değilde ,maalesef islam coğrafyasında canlı yayında oynanıyor.sizlerin hesabı varsa Allahın hesabı daha büyük unutmayın. Bu arada buradaki adamınız kılıçtaroğlunun tasması gevşek kalmış gergin tutun ve cumhurbaşkanlığı için hemen bir isim gönderinde adam(eh ! ) kıvırtmaktan zor durumda...
  • AbdullahAbdullah38 dk önce
    Şu Usame denen dallamayı işkence yaparak öldürmek isterdim. Önce kollarını ve bacaklarını ateşle yakardım, sonra gözlerini kızgın demirle dağlardım. İnce bıçak kesikleri atıp tuza basardım derisini.
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