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Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Türkiye ile ABD arasındaki krize tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Uşak Belediyesi'nden geldi. Belediye yaptığı duyuruda, medya reklam planlamalarında sosyal medya hesaplarına ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını belirtti.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:56
Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize bir tepki de Uşak Belediyesi'nden geldi. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün ülkemizin yaşadığı krizden sonra medya reklam planlamamızıdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler olmadı. 15 Temmuz'da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:56
  1. Uşak Belediyesi
  2. Nurullah Cahan
  3. Facebook
  4. Google
  5. Instagram
  6. Twitter
  7. Youtube

YORUM YAZ

  • VaTaNSeVeRVaTaNSeVeR49 dk önce
    dünyada abd nin sosyal platformlarını bu kadar etkin kullanan başka ülke ve ülke siyasileri yok biliyormuydunuz? düşmanımız abd ama en çok abd ürünü kullanan başka ülkede yok, belediyeler bile abd ye para akıtıyor, türk halkı lüks düşkünü aptal bir millet olmasak ne diye abd yi zengin edelim.
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