Uşak’taki davada FETÖ’nün sözde ’bürokrasi imam yardımcısı’ Sesli’ye 15 yıl hapis cezası (2) UŞAK (İHA) – Uşak’ta, FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan davada sanıklar hakkında kararlar verildi.

UŞAK (İHA) – Uşak’ta, FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan davada sanıklar hakkında kararlar verildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasının son gününde, FETÖ’nün sözde "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu öne sürülen tekstilci iş adamı sanık Hazim Sesli’ye 15 yıl hapis cezası verildi. Yine Uşak il imamı olduğu öne sürülen Mustafa Balcı’da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın bilinen isimlerinden Uşak OSB eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım da 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

36 sanık hakkında karar verilen davanın genelinde mahkeme heyeti, 9 sanığın beraatine karar verirken, geri kalan 24 sanık hakkında da 2 yıl ile 12 yıl 6 ay arasından hapis cezası verdi.

Ayrıca, beraat eden sanıkların iş yerleri ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması kararlaştırıldı.

Davada tutuklu yargılanan 8 sanıktan 1’i serbest kalırken, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin ceza oranında devam etmesi kararlaştırıldı.

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