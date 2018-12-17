Uşak'ta yürüyüş

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde dün meydana gelen kavgaya tepki gösteren vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam toplanan bir grup vatandaş, ilçede yaşayan Suriyelilerin oturduğu evlere doğru yürümek istedi.

Gruptan bazılarının evlere taş attığı gözlendi.

Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı.

Ergüder, dün üzücü bir olayın yaşandığını, sorumluların tamamının gözaltına alındığını, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü, ilçedeki 50 civarında Suriyelinin sınır dışı edilmek üzere ilçeden otobüslerle gönderildiğini ifade etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık da ilçeye gelerek olaylar hakkında kaymakamlıkta bilgi aldı.

Bu arada, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları sokağa davet ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Eşme ilçesinde dün iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanmış, kavgaya karıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, oturma izni bulunmayan 51 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine götürülmüştü.











