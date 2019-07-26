Uşak’ta yoğun duman büyük paniğe neden oldu Uşak’ta karma Organize Sanayi Bölgesi yakınında çıkan anız yangını itfaiyeyi alarma geçirdi.

Uşak’ta karma Organize Sanayi Bölgesi yakınında çıkan anız yangını itfaiyeyi alarma geçirdi.

Karma organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki arazide meydana gelen anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek Uşak Hurdacılar Sitesi yanında bulunan hurdalık alana sıçradı. Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı sonrası yangın bölgesine ulaşan Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası kontrol altına alındı. Kentin bir çok noktasından görülen yoğun duman ise büyük paniğe neden oldu.

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