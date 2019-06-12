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Uşak’ta YKS sınav güvenliği toplantısı yapıldı

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:09
Uşak’ta YKS sınav güvenliği toplantısı yapıldı

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.


Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nden toplantıya ilgili yapılan açıklamada, sınavın 15-16 Haziran da iki gün olarak yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, “Toplantıda 2019 YKS sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç bölümde yapılacak olan YKS, 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek. YKS sınavına Uşak’ta 21 bin 126 aday girecek. 37 okulumuzda sınav yapılacak. ÖSYM Uşak İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirler alındı.Adaylar saatler ve belgeler konusunda dikkatli olmalı. Ayrıca Cuma akşamından itibaren sınav saatleri içinde gürültü kirliliğinin olmaması konusu ve adayların sağlıklı bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmeleri ile ilgili, Uşak Valiliği başta olmak üzere Uşak Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldıkları ve Uşak halkından da gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda duyarlı olmaları rica edildi.


Uşak Üniversitesi Rektörlüğü sınava girecek adaylara başarılar diler” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:09
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