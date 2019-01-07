Uşak'ta yarın okullar tatil mi | Uşak 8 ocak salı kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Uşak da yer aldı. Uşak'ta kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Uşak'ta okullar yarın tatil mi? Uşak'ta okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Uşak'ta yoğun kar etkili olmaya başladı.Uşak Valiliği, il genelinde (yarın) 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Peki Uşak'ta yarın (8 ocak salı) okullar tatil olacak mı? Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Uşak'ta okullar tatil mi?

Uşak, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Uşak Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Uşak Valiliği 7 Ocak pazartesi günü kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Uşak'ta yarın (8 ocak salı) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Uşak Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Uşak kar tatili açıklaması 7 Ocak 2019

Uşak’ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Uşak genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle Uşak Valiliği, il genelinde (yarın) 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Ayrıca eş zamanlı hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelini de bir gün idari izinli sayacak.

Öte yandan yetkililer kar yağışının ara ara sabah saatlerine kadar süreceğini belirtirken, sabahın ilk ışıklarıyla buzlanma ve don olayının yaşanmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bu bağlamda sürücülerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması istenildi.