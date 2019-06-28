Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Banaz ilçesinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 8 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri serbest bırakıldı, Ş.Ş.K, L.Y, E.U. ve B.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.