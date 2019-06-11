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Uşak’ta uyuşturucu operasyonu

Uşak’ın Banaz ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

11 Haziran 2019 Salı 16:08
Uşak’ta uyuşturucu operasyonu

Uşak’ın Banaz ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 297 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor.


Edinilen bilgiye göre Uşak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmaları sonucu Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde E.K. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından alınan izin sonrası operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, E.K. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada E.K. isimli şahsın evinin bahçesinde ekilmiş vaziyette 297 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, evde yapılan aramada 1 hassas terazi, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bahçede ekili olarak ele geçirilen 297 kök kenevir bitkisine imha edilmek üzere el konulurken E.K. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:08
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