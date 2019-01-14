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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:39
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Uşak-Ankara kara yolunda bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği "Tora" eşliğinde yaptıkları aramada 244 uyuşturucu hap ile 11 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri sevk edildikleri adli makamca tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:39
  1. hap
  2. operasyon
  3. polis
  4. uyuşturucu

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