0553 313 94 23

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı

27 Aralık 2018 Perşembe 17:41
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, 6 aydır yürütülen planlı soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla M.Ş, S.C ile Afganistan uyruklu A.M.O ve A.J'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:41
  1. operasyon
  2. polis
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu öğrencilerle bir araya geldi
    1. Çavuşoğlu öğrencilerle bir araya geldi
    2. Akdeniz'de yaşamını yitiren düzensiz..
    3. ÖSYM 'Öğretmenlik sınavı'na iki yeni..
    4. Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın..
    5. Polislerin "cinsel saldırı" davası
    6. Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti
    7. Toprağa gömülü halde bulundu! Tam 3..
    8. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    9. Sakarya'da 1 milyon 819 bin 200 TL..
    10. Milli Siber Kalkan Ahtapot Yazılımı..
    11. 2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne..
    12. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    13. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    14. Tabipler Birliği'ne hapis cezası şoku!..
    15. Karaman'da eğitime kar engeli
    16. KKTC'de "Doğu Akdeniz’de Enerji..
    17. Yalova'da uyuşturucu operasyonları
    18. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    19. ABD'li komutan itiraf etti: Askeri..
    20. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi