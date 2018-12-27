Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, 6 aydır yürütülen planlı soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla M.Ş, S.C ile Afganistan uyruklu A.M.O ve A.J'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

.



