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Uşak'ta toplam 6 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde AK Parti kazandı

31 Mart 2019 Pazar 19:28
Uşak'ta toplam 6 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde AK Parti kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre, Uşak'ta sonuçları belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Banaz - Zafer Arpacı - AK Parti
Ulubey - Veli Koçlu - AK Parti

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 19:28
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