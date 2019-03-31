Uşak'ta toplam 6 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde AK Parti kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre, Uşak'ta sonuçları belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Banaz - Zafer Arpacı - AK Parti

Ulubey - Veli Koçlu - AK Parti

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