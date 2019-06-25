Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek Merkezi ile Güçleniyor" projesi açılışı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, günümüzde toplumun ihtiyaçlarını karşılamasının sadece devletin görevi olmaktan çıktığını kaydederek eğitimden, sağlığa, kültürden, bilim ve teknolojiye her alanda toplumun ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi için sivil toplum kuruluşlarına (STK) büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Uşak’ta Sivil Toplum Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uşak Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen "STK’lar Sivil Toplum Destek Merkezi ile Güçleniyor" projesinin açılış etkinliğin Vali Kocabıyık, il protokolü ve STK temsilcileri kahvaltıda buluştu. Kahvaltıdan sonra söz alan Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan,

Geçen yıl yapılan proje çağrısında Türkiye’de yaklaşık 400 STK kuruluşunun başvuruda bulunduğunu, bunların içerisinden yapılan değerlendirmede 12 farklı şehirde 31 adet projenin finansmanına karar verildiğini söyledi. Özcan, “Bunlardan bir tanesi de Uşak Kalkınma Projesi olarak seçildi. Bu proje STK’ları bir araya getirerek daha iyi hizmet verecekleri bir merkez olacak” dedi.

“STK temsilcilerinin faaliyetleri bizleri memnun etmektedir”

Vali Kocabıyık ise günümüzde toplumun ihtiyaçlarını karşılamasının sadece devletin görevi olmaktan çıktığını kaydederek eğitimden, sağlığa, kültürden, bilim ve teknolojiye her alanda toplumun İhtiyaç ve sorunlarının giderilmesi için sivil toplum kuruluşlarına (STK) büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Vali Kocabıyık, “Bu projenin amacı STK’larla bir araya gelerek STK’ların rolünü artırmak, sivil toplum örgütlerinin toplum içinde etkin yer almasına yerel ve ulusal alanda karar almasına katkıda bulunmaktır. Sorumluluk duygusu taşıyarak yaşadığımız toplum için gönüllülük esasıyla hareket eden STK temsilcilerinin faaliyetleri bizleri memnun etmektedir. Bu faaliyetleri takdir toplamaktadır diye konuştu.