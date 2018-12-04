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Uşak'ta sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı

04 Aralık 2018 Salı 12:05
Uşak'ta sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı

UŞAK (AA) - Uşak'ta sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aktaş köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Vatandaşların verdiği bilgi doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, 1. derece arkeolojik sit alanında iş makinesi ile kazı yaptıkları belirlenen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce iş makinesi ve çekiciye de el konuldu.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:05
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