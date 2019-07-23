Uşak’ta silahlı kavga: 1 ölü Uşak’ta alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti.

Uşak’ta alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Uşak Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, Arif Nazır A. (47) ile İbrahim Emir (25) arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Arif Nazır A., av tüfeği ile Emir’e ateş etti. Vücuduna aldığı saçma darbeleri ile yaralanan emir ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Arif Nazır A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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