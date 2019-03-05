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Uşak'ta römorkun altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi

05 Mart 2019 Salı 17:57
Uşak'ta römorkun altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde arızalanan römorkun altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Çiftlik köyünde ikamet eden Ömer Tepe (62) öğle saatlerinde traktörüne yüklediği hayvan gübresini Karapınar mevkisindeki tarlasına götürdü.

Edinilen bilgiye göre gübreyi boşaltan Tepe, havada kalan damperli römorku indirmek için çekiçle pistona vurdu. Pistonunun kırılması sonucu düşen römorkun altında kalan Tepe ağır yaralandı.

Babasının bir süre eve dönmemesi üzerine tarlaya giden Yalçın Tepe, römork ile şase arasına sıkışmış babasını görünce yakınlarına haber verdi.

Köylülerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Tepe, otomobille Banaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Tepe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:57
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